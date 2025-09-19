Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил очередной рекорд и догнал Тьерри Анри

В активе норвежца стало 50 голов в 49 играх за карьеру в ЛЧ. Холанд достиг отметки в полсотни забитых мячей в главном еврокубковом турнире быстрее всех в истории!

Норвежец опередил Рууда ван Нистелроя (62 игры), Лионеля Месси (66), Роберта Левандовски (77) и Килиана Мбаппе (79).

В возрасте 25 лет Холанд уже обошел Альфредо Ди Стефано по голам в ЛЧ и догнал Тьерри Анри, который забил свои 50 голов в 112 играх и занимает 9-е место в списке лучших нападающих всех времен.