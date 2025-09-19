В нескольких городах Латвии пройдёт «Ночь ориентирования»

В рамках открытия Европейской недели спорта сегодня одновременно в 21 городе Латвии пройдёт «Ночь ориентирования», сообщает LETA со ссылкой на координатора Европейской недели спорта Даце Каспаре.

Во время соревнований в темноте участники смогут проверить свои навыки ориентирования и командный дух, используя карту и компас.

По данным Латвийской федерации ориентирования, в этом году зарегистрированы 6107 участников и 1982 команды.

Больше всего участников соберётся в Риге — 979 человек в составе 317 команд будут соревноваться в районах Вецмилгравис, Кундзиньсала, Межапарк и Саркандаугава. В семейной группе на старт выйдут 86 команд, в которых родители вместе с детьми до 14 лет пройдут трассу.

В Лиепае зарегистрированы 576 участников, в Саласпилсе — 408, в Марупе — 403, в Талси — 349, в Цесисе — 337, в Елгаве — 318, в Салдусе — 289, в Царникаве — 259, а в Даугавпилсе — 248 участников.

«Ночь ориентирования» также пройдёт в Валмиере, Мадоне, Инчукалнсе, Энгуре, Иецаве, Баложи, Кегумсе, Закюмуйже, Резекне, Смилтене и Плявиньях.

Мероприятия Европейской недели спорта продолжатся в течение всей недели. В субботу, 20 сентября, в «Rimi» Олимпийском центре в Риге состоятся семейные игры «#BeActive», а 23 сентября спортивные и фитнес-клубы более чем в 90 местах по всей Латвии предложат бесплатные консультации и тренировки. В завершение Европейской недели спорта также пройдут различные мероприятия, в том числе Европейский день школьного спорта, поход «#BeActive» в Эргли и ночные заплывы.

Организаторами мероприятий и активностей в регионах выступают самоуправления, образовательные учреждения, спортивные и фитнес-клубы и различные объединения. Все мероприятия Европейской недели спорта размещены на сайте www.beactive.lv, где спортивные клубы, федерации, школы, самоуправления и другие заинтересованные лица могут добавить свои мероприятия.

Национальным координатором Европейской недели спорта в Латвии является Совет спортивных федераций Латвии. Инициатором и финансистом проекта выступает Европейская комиссия. Поход «#BeActive» частично финансирует Министерство образования и науки.