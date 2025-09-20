Латвийская спортсменка Анете Сиетиня в субботу заняла второе место в метании копья на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио, повторив лучший результат латвийских легкоатлетов на мировых первенствах, пишет LETA.

Сиетиня начала соревнования с неудачного броска, во второй попытке метнула копьё на 59,43 метра, третий бросок также оказался недействительным. В четвёртой попытке она показала результат 59,56 метра и поднялась с десятого на восьмое место, обеспечив себе право на пятую попытку. Такой же результат показала китаянка Су Линьдань, однако её второй лучший бросок (58,97 м) был хуже, чем у Сиетини.

В пятой попытке Сиетиня метнула копьё на 63,35 метра и поднялась на третье место после пятой серии бросков.

В шестой попытке латвийка установила новый личный рекорд — 64,64 метра, превзойдя свой предыдущий рекорд, установленный в 2017 году, на 17 сантиметров и завоевав второе место на чемпионате мира.

До сих пор единственную серебряную медаль на чемпионатах мира для Латвии завоевала прыгунья в длину Инета Радевич, занявшая второе место в 2011 году в южнокорейском городе Тэгу, пишет LETA.

Победу в соревнованиях одержала представительница Эквадора Жулейси Ангула, установив национальный рекорд — 65,12 метра во второй попытке. Это стало крупнейшим достижением в её карьере. Третье место с результатом 63,58 метра заняла австралийка Маккензи Литтл.

Согласно положениям о государственных премиях за достижения в спорте, за серебряную медаль чемпионата мира спортсмену полагается чуть более 17 000 евро.

В квалификационных соревнованиях Сиетиня попала в финал в пятницу, показав лучший результат в группе B — 63,67 метра, что стало её лучшим результатом в этом сезоне.

Среди 12 участниц финала Сиетиня имела пятый лучший результат сезона.

Преодолеть квалификационный барьер не удалось Лине Музе-Сирмае, которая с результатом 54,49 метра заняла 32-е место среди 36 спортсменок.

Для Сиетини это был уже четвёртый чемпионат мира — два года назад в Будапеште она заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что латвийский прыгун с шестом Валтер Крейш занял 24-е место в Токио, а спортсмен по спортивной ходьбе Райвис Саулгриезис — 35-е место на дистанции 35 километров и 41-е место в субботу на дистанции 20 километров.

До этого латвийские спортсмены завоёвывали на чемпионатах мира три медали. Серебро в прыжках в длину в 2011 году выиграла Инета Радевич, бронзу — Дайнис Кула в метании копья в 1983 году (в составе сборной СССР) и Лаура Икаунице в семиборье в 2015 году.

На чемпионате мира 2023 года в Будапеште Латвию представляли девять спортсменов, лучший результат показала Сиетиня, занявшая четвёртое место.

На участие в чемпионате мира в Токио заявлены 2202 легкоатлета из 198 стран.

Чемпионат мира в Токио завершится 21 сентября.