В рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» в гостях переиграла кипрский «Пафос» со счетом 5:1.
Голевым дублем в составе немецкого клуба отметился нападающий Харри Кейн.
В другим матчах игрового дня миланский «Интер» разгромил «Славию» — 3:0. Дубль в активе аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса.
Лига чемпионов. Общий этап, 2-й тур
Пафос — Бавария — 1:5
Голы: 0:1 — Кейн (15, пас — Олисе). 0:2 — Геррейру (20, пас — Н.Джексон). 0:3 — Н.Джексон (31, пас — Олисе). 0:4 — Олисе (34). 1:4 — Оршич (45). 1:5 — Олисе (69).
Интер — Славия — 3:0
Марсель — Аякс — 4:0
Оставить комментарий