Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лига чемпионов. Дубль Харри Кейна помог «Баварии» разгромить «Пафос» 0 97

Спорт
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лига чемпионов. Дубль Харри Кейна помог «Баварии» разгромить «Пафос»

В рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» в гостях переиграла кипрский «Пафос» со счетом 5:1.

Голевым дублем в составе немецкого клуба отметился нападающий Харри Кейн.

В другим матчах игрового дня миланский «Интер» разгромил «Славию» — 3:0. Дубль в активе аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса.

Лига чемпионов. Общий этап, 2-й тур

Пафос — Бавария — 1:5

Голы: 0:1 — Кейн (15, пас — Олисе). 0:2 — Геррейру (20, пас — Н.Джексон). 0:3 — Н.Джексон (31, пас — Олисе). 0:4 — Олисе (34). 1:4 — Оршич (45). 1:5 — Олисе (69).

Интер — Славия — 3:0

Марсель — Аякс — 4:0

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Чемпионат Англии. «Челси» на шестой добавленной минуте вырвал победу над «Ливерпулем»
Изображение к статье: Чемпионат Англии. «Челси» на шестой добавленной минуте вырвал победу над «Ливерпулем»
Малкин в дедлайн НХЛ может перейти из «Питтсбурга» во «Флориду»
Изображение к статье: Малкин в дедлайн НХЛ может перейти из «Питтсбурга» во «Флориду»
Мэдисон Киз стала пятой теннисисткой, обеспечившей себе участие в итоговом турнире ВТА
Изображение к статье: Мэдисон Киз стала пятой теннисисткой, обеспечившей себе участие в итоговом турнире ВТА
Изображение к статье: Сборная Латвии и еще 16 команд стартуют в новом хоккейном турнире — Европейском кубке наций
Сборная Латвии и еще 16 команд стартуют в новом хоккейном турнире — Европейском кубке наций 231
Изображение к статье: «Барселона» готова расстаться с нескольким футболистами ради подписания Холанна
«Барселона» готова расстаться с нескольким футболистами ради подписания Холанна 144
Изображение к статье: Остапенко и Се остановились в полуфинале
Остапенко и Се остановились в полуфинале 160
Изображение к статье: Ламин Ямаль вновь пропустит 2-3 недели — все из-за болей в области паха
Ламин Ямаль вновь пропустит 2-3 недели — все из-за болей в области паха 91

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 10
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 36
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 24
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 19
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 24
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 10
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео