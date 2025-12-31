Baltijas balss logotype
Аболс о выходе в четвертьфинал ЧМ: если хочешь двигаться вперёд, нельзя довольствоваться малым 0 430

Спорт
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Аболс о выходе в четвертьфинал ЧМ: если хочешь двигаться вперёд, нельзя довольствоваться малым

Главный тренер молодёжной сборной Латвии U20 по хоккею Артис Аболс после выхода команды в четвертьфинал чемпионата мира заявил, что на этот раз соперник был слабее, однако груз ответственности был значительно выше, сообщает tv3.

В ночь на среду по латвийскому времени в Миннеаполисе (США) в третьем матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров сборная Латвии U20 обыграла Данию со счётом 6:3 и вышла в четвертьфинал.

«На этот раз соперник был ниже классом, но ответственность — куда больше. Радует, что на льду были лидеры, сработало большинство, и мы сделали первый шаг к четвертьфиналу.

Со стороны, возможно, это выглядело очень просто, но мы терпеливо ждали момента, когда датчане выложатся полностью. Все лидеры были на виду — и это очень помогло.

Это чемпионат мира! Если хочешь двигаться вперёд, нельзя довольствоваться малым!» — сказал Аболс.

В первом матче латвийские хоккеисты уступили Канаде в овертайме со счётом 1:2, во втором — потерпели поражение от Финляндии со счётом 0:8. Датчане, в свою очередь, проиграли финнам 2:6, чехам — 2:7 и были разгромлены канадцами — 1:9.

В заключительном матче группового этапа сборная Латвии встретится с Чехией в среду.

tv3.lv

#хоккей #Латвия #спорт #чемпионат мира
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

