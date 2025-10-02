Капитан сборной Латвии по футболу Кристерс Тоберс получил серьёзную травму колена и пропустит большую часть сезона, в среду сообщила его команда шотландской Премьер-лиги «Абердин», пишет LETA.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные Тоберс вернулся на поле после четырёхмесячного перерыва и отыграл 61 минуту в проигранном матче «Абердина» против «Мотеруэлла» со счётом 0:2 (0:0).

В заявлении клуба, за который выступает латвийский защитник, говорится, что Тоберс не сможет играть «длительное время».

«Медицинский персонал клуба тесно сотрудничает со специалистами, чтобы точно определить серьёзность травмы, однако прогнозируется, что Кристерс Тоберс пропустит значительную часть сезона», – говорится в сообщении команды.

«Абердин» также сообщил, что благодаря новым правилам УЕФА, позволяющим клубам заменять серьёзно травмированных игроков в еврокубках, команда заявила вместо Тоберса для участия в Лиге конференций УЕФА арендованного у английского клуба Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» защитника Алфи Доррингтона.

Команда, за которую выступает Тоберс, начнёт групповой этап Лиги конференций УЕФА сегодня вечером, приняв на своём поле донецкий «Шахтёр» из Украины.