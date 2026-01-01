Молодёжная сборная Латвии по хоккею (U-20) в среду в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира, проходящего в США, проиграла Чехии со счётом 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) и заняла четвёртое место в своей группе, пишет ЛЕТА.

В четвертьфинале соперником латвийской сборной станет команда Швеции.

В составе сборной Латвии шайбы забросили Кристер Ансонс и Маркус Сиерадзкий, две результативные передачи отдал Бруно Османис. Лучшим игроком матча в составе латвийской команды был признан защитник Мартиньш Витолс.

Нил Роберт Мауриньш отразил 25 из 28 бросков по воротам, ещё одну шайбу чехи отправили в пустые ворота. Латвийские хоккеисты нанесли 10 бросков по воротам соперника.

В группе B по восемь очков после трёх и четырёх матчей соответственно набрали Канада и Чехия, семь очков в трёх играх у Финляндии, Латвия в четырёх матчах набрала четыре очка, а Дания осталась без очков.

В начале встречи, после нарушения против Даниэля Серкина, сборная Латвии получила первую возможность играть в большинстве. На шестой минуте Ансонс реализовал это преимущество, добив шайбу в ворота после броска Османиса.

KRISTERS ANSONS GIVES LATVIA THE EARLY 1-0 LEAD ON THE POWER PLAY! #WorldJuniors pic.twitter.com/1Ey2CyY6oz — TSN (@TSN_Sports) December 31, 2025

В середине первого периода Томаш Полетин сравнял счёт, добив шайбу в воротах. Спустя 75 секунд Адам Иржичек мощным броском реализовал большинство и вывел чехов вперёд. Вскоре Мартин Клауцанс имел отличную возможность сравнять счёт после индивидуального прохода, но попал в штангу.

На третьей минуте второго периода после броска Макса Пшенички шайба от Хария Цюнского отскочила в ворота латвийцев — 1:3. Во второй половине периода латвийские хоккеисты, играя в меньшинстве, не позволили чехам увеличить отрыв.

В первой половине третьего периода латвийцы дважды играли в большинстве и реализовали одну из попыток. На седьмой минуте периода Сиерадзкий поразил ворота соперника броском с острого угла — 2:3.

Markuss Sieradzkis with a beauty on the power play 🤩



Latvia is down by 1 in the third 👀 #WorldJuniors #IIHF pic.twitter.com/72No1bLyZ0 — IIHF (@IIHFHockey) December 31, 2025

В последние минуты основного времени вратарь сборной Латвии был заменён на шестого полевого игрока, однако за 77 секунд до финальной сирены Вацлав Нестрашил отправил шайбу в пустые ворота — 2:4.

В этом матче сборной Латвии не смог помочь защитник Дарел Ульянский.

В первом матче турнира латвийцы в овертайме уступили Канаде со счётом 1:2, затем потерпели поражение от Финляндии — 0:8, а во вторник обыграли Данию — 6:3, обеспечив себе место в четвертьфинале.

Чехи начали турнир с поражения от Канады (5:7), затем обыграли Данию (7:2) и в овертайме победили Финляндию (2:1).

В группе A играют Швеция, США, Словакия, Швейцария и Германия.

Четыре лучшие команды каждой группы выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие пятое место, сыграют матч за сохранение места в высшем дивизионе. В следующем году в элиту вернётся молодёжная сборная Норвегии.

Готовясь к турниру, сборная Латвии провела в Миннесоте два контрольных матча — уступила Чехии U-20 со счётом 2:3 и Словакии — 1:3.

Сборная Латвии U-20 выступает в элитном дивизионе пятый год подряд. В трёх из четырёх предыдущих турниров команда доходила до четвертьфинала, а в 2023 году боролась за сохранение места в элите. В прошлом чемпионате латвийцы в четвертьфинале уступили сверстникам из Швеции со счётом 2:3.