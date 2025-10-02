«Монако» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

У гостей дублем отметился Эрлинг Холанд. Хозяева спаслись на 90-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Эрик Дайер.

«Манчестер Сити» с четырьмя очками занимает восьмое место в сводной таблице. У «Монако» один балл и 30-я строчка.

В следующем туре «Ман Сити» сразится с «Вильярреалом» на выезде, а «Монако» примет «Тоттенхэм».

МОНАКО — МАНЧЕСТЕР СИТИ — 2:2

МОНАКО. Stade Louis II. Начало в 22.00.

СУДЬЯ: Мансано (Испания).

МОНАКО: Кен — Дайер, Салису (Кабраль, 82), Керер (к), Тезе, Кулибали (Биерет, 82), Диатта, Вандерсон (Уттара, 22), Аклиуш, Фати (Идумбо, 64), Балогун (Иленихенья, 82).

МАНЧЕСТЕР СИТИ: Доннарумма — Рубен Диаш, Гвардиол, О’Райли, Стоунс (Матеус Нунес, 72), Родри (Гонсалес, 61), Рейндерс, Фоден, Доку (Савио, 61), Бернарду Силва (к), Холанд.

ГОЛЫ: 0:1 — Холанд (15). 1:1 — Тезе (18). 1:2 — Холанд (44). 2:2 — Дайер (90, с пенальти).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Доннарумма (39), Родри (57), Диатта (63), Бернарду Силва (88), Савио (94+).

Результаты дня:

Арсенал — Олимпиакос — 2:0

Голы: 1:0 — Мартинелли (12). 2:0 — Сака (92+).

Байер — ПСВ — 1:1

Голы: 1:0 — Кофане (65). 1:1 — Сайбари (72).

Боруссия Д — Атлетик — 4:1

Голы: 1:0 — Свенссон (28). 2:0 — Чуквуэмека (50). 2:1 — Гурусета (61). 3:1 — Гирасси (82). 4:1 — Брандт (91+).

Вильярреал — Ювентус — 2:2

Голы: 1:0 — Микаутадзе (18). 1:1 — Гатти (49). 1:2 — Консейсау (56). 2:2 — Вейга (90).

Наполи — Спортинг — 2:1

Голы: 1:0 — Хейлунн (36). 1:1 — Суарес (62, с пенальти). 2:1 — Хейлунн (79).