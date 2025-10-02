«Монако» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.
У гостей дублем отметился Эрлинг Холанд. Хозяева спаслись на 90-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Эрик Дайер.
«Манчестер Сити» с четырьмя очками занимает восьмое место в сводной таблице. У «Монако» один балл и 30-я строчка.
В следующем туре «Ман Сити» сразится с «Вильярреалом» на выезде, а «Монако» примет «Тоттенхэм».
МОНАКО — МАНЧЕСТЕР СИТИ — 2:2
МОНАКО. Stade Louis II. Начало в 22.00.
СУДЬЯ: Мансано (Испания).
МОНАКО: Кен — Дайер, Салису (Кабраль, 82), Керер (к), Тезе, Кулибали (Биерет, 82), Диатта, Вандерсон (Уттара, 22), Аклиуш, Фати (Идумбо, 64), Балогун (Иленихенья, 82).
МАНЧЕСТЕР СИТИ: Доннарумма — Рубен Диаш, Гвардиол, О’Райли, Стоунс (Матеус Нунес, 72), Родри (Гонсалес, 61), Рейндерс, Фоден, Доку (Савио, 61), Бернарду Силва (к), Холанд.
ГОЛЫ: 0:1 — Холанд (15). 1:1 — Тезе (18). 1:2 — Холанд (44). 2:2 — Дайер (90, с пенальти).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Доннарумма (39), Родри (57), Диатта (63), Бернарду Силва (88), Савио (94+).
Результаты дня:
Арсенал — Олимпиакос — 2:0
Голы: 1:0 — Мартинелли (12). 2:0 — Сака (92+).
Байер — ПСВ — 1:1
Голы: 1:0 — Кофане (65). 1:1 — Сайбари (72).
Боруссия Д — Атлетик — 4:1
Голы: 1:0 — Свенссон (28). 2:0 — Чуквуэмека (50). 2:1 — Гурусета (61). 3:1 — Гирасси (82). 4:1 — Брандт (91+).
Вильярреал — Ювентус — 2:2
Голы: 1:0 — Микаутадзе (18). 1:1 — Гатти (49). 1:2 — Консейсау (56). 2:2 — Вейга (90).
Наполи — Спортинг — 2:1
Голы: 1:0 — Хейлунн (36). 1:1 — Суарес (62, с пенальти). 2:1 — Хейлунн (79).
