Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ФИФА хочет увеличить число участников клубного чемпионата мира 0 81

Спорт
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: ФИФА хочет увеличить число участников клубного чемпионата мира

ФИФА рассматривает идею расширить клубный чемпионат мира.

Как сообщает The Times, в организации остались недовольны тем, что минувший турнир прошел без участия ряда топовых европейских команд, ставших чемпионами своих стран — «Ливерпуля», «Барселоны» и «Наполи». В связи с этим ФИФА хочет смягчить квоту на участие в КЧМ двух клубов от одной страны, а также расширить общее число участников до 48. УЕФА, в свою очередь, настроена категорически против этого.

Европейская ассоциация, свою очередь, не поддерживает проведение турнира чаще, чем раз в четыре года, но не будет возражать против увеличения лимита с двух клубов на страну до трех.

Победителем первого розыгрыша соревнований в новом формате является лондонский «Челси».

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто в спорте придумал традицию кусать медали?
Изображение к статье: Кто в спорте придумал традицию кусать медали?
Суперкомпьютер Opta выделил фаворита на победу в Лиге чемпионов
Изображение к статье: Суперкомпьютер Opta выделил фаворита на победу в Лиге чемпионов
Чемпионат мира по лени собрал желающих получить 2000 евро
Изображение к статье: Чемпионат мира по лени собрал желающих получить 2000 евро
Остапенко вышла в полуфинал парного разряда турнира в Пекине
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного разряда турнира в Пекине
Изображение к статье: FIFA показал мяч чемпионата мира 2026 года
FIFA показал мяч чемпионата мира 2026 года 1 89
Изображение к статье: Лига конференций. «Кристал Пэлас» в гостевом поединке обыграл киевское «Динамо» и другие результаты матчей
Лига конференций. «Кристал Пэлас» в гостевом поединке обыграл киевское «Динамо» и другие результаты матчей 127
Изображение к статье: Легенда мирового футбола и лучший игрок 2006 года согласился возглавить сборную Узбекистана
Легенда мирового футбола и лучший игрок 2006 года согласился возглавить сборную Узбекистана 114
Изображение к статье: Почему сразу восемь клубов НХЛ отказались подписывать Кузнецова во время межсезонья?
Почему сразу восемь клубов НХЛ отказались подписывать Кузнецова во время межсезонья? 257

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 22
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 15
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 38
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 87
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 93
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 85
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 22
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 15
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео