Как сообщает The Times, в организации остались недовольны тем, что минувший турнир прошел без участия ряда топовых европейских команд, ставших чемпионами своих стран — «Ливерпуля», «Барселоны» и «Наполи». В связи с этим ФИФА хочет смягчить квоту на участие в КЧМ двух клубов от одной страны, а также расширить общее число участников до 48. УЕФА, в свою очередь, настроена категорически против этого.

Европейская ассоциация, свою очередь, не поддерживает проведение турнира чаще, чем раз в четыре года, но не будет возражать против увеличения лимита с двух клубов на страну до трех.

Победителем первого розыгрыша соревнований в новом формате является лондонский «Челси».