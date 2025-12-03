Baltijas balss logotype
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в триллере с девятью голами едва не оконфузился в гостях у «Фулхэма» 0 136

Спорт
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в триллере с девятью голами едва не оконфузился в гостях у «Фулхэма»

Вчера поздно вечером в Англии стартовал 14-й тур премьер-лиги. Состоялись три матча.

Наиболее зрелищный прошел в Лондоне, где «Фулхэм» и «Манчестер Сити» на двоих забили девять голов! Пускай и с приключениями, но «горожане» победили. Теперь у них 28 очков после 14 игр и вторая строка в турнирной таблице. «Арсенал» имеет на матч меньше и на два очка больше.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Ньюкасл — Тоттенхэм — 2:2

Голы: 1:0 — Бруно Гимарайнс (71). 1:1 — Кристиан Ромеро (78). 2:1 — Энтони Гордон (86, с пенальти). 2:2 — Кристиан Ромеро (95+).

Борнмут — Эвертон — 0:1

Гол: 0:1 — Грилиш (78).

Фулхэм — Манчестер Сити — 4:5

Голы: 0:1 — Холанд (17). 0:2 — Рейндерс (37). 0:3 — Фоден (44). 1:3 — Смит-Роу (47+). 1:4 — Фоден (48). 1:5 — Берге (54, в свои ворота). 2:5 — Ивоби (57). 3:5 — Чуквуэзе (72). 4:5 — Чуквуэзе (78).

#футбол #спорт #результаты
Оставить комментарий

Видео