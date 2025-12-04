Baltijas balss logotype
«Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин оформил дубль 0 428

Спорт
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин оформил дубль
ФОТО: Thought Co

«Вашингтон» победил «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.

Голы у гостей забили Сонни Милано, Райан Леонард (дважды), Брендон Духайм, Дилан Строум и Александр Овечкин (дважды). В сезоне-2025/26 у 40-летнего Овечкина 29 (14+15) очков в 28 матчах. В регулярных чемпионатах НХЛ он забросил 911 голов.

У хозяев единственную шайбу забросил Павол Регенда. Ему ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов.

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд. Он поднялся на первое место в Восточной конференции с 36 очками после 28 матчей. «Сан-Хосе» (29 очков после 28 игр) расположился на восьмом месте в Западной конференции.

#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт
Оставить комментарий

Видео