Голы у гостей забили Сонни Милано, Райан Леонард (дважды), Брендон Духайм, Дилан Строум и Александр Овечкин (дважды). В сезоне-2025/26 у 40-летнего Овечкина 29 (14+15) очков в 28 матчах. В регулярных чемпионатах НХЛ он забросил 911 голов.

У хозяев единственную шайбу забросил Павол Регенда. Ему ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов.

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд. Он поднялся на первое место в Восточной конференции с 36 очками после 28 матчей. «Сан-Хосе» (29 очков после 28 игр) расположился на восьмом месте в Западной конференции.