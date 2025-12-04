Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Антонио Конте признан лучшим тренером Серии А сезона-2024/25 по версии игроков 0 79

Спорт
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Антонио Конте признан лучшим тренером Серии А сезона-2024/25 по версии игроков

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте официально признан лучшим специалистом итальянской Серии А по итогам сезона-2024/2025. Наставник был выбран лауреатом этой награды по итогам голосования, проведенного среди футболистов чемпионата.

Об этом сообщает Sky Sports.

Итальянский тренер возглавил клуб из Неаполя летом 2024 года. В свой первый же сезон под руководством этого специалиста команда завоевала чемпионский титул.

По результатам чемпионата Италии 2024/2025 годов «Наполи» финишировал на первой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 82 очка в 38 проведенных турах. Отрыв неаполитанцев от миланского «Интера», занявшего второе место, составил одно очко.

За весь сезон подопечные Конте пропустили 27 голов, что является лучшим показателем в лиге по оборонительным действиям.

В текущем розыгрыше Серии А «Наполи» занимает вторую строчку в таблице. После 13 проведенных матчей в активе команды 28 очков.

Читайте нас также:
#футбол #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин оформил дубль
Изображение к статье: Арине Соболенко не хватило совсем немного, чтобы стать самой богатой спортсменкой 2025 года
Изображение к статье: Эксперт оценил возвращение на корт 41-летней Веры Звонаревой
Изображение к статье: Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в триллере с девятью голами едва не оконфузился в гостях у «Фулхэма»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео