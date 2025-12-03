Дмитрий Турсунов, бывший тренер первой ракетки мира Арины Соболенко, отреагировал на то, что экс-вторая ракетка планеты Вера Звонарева возобновила игровую карьеру. Спортсменка вышла во второй круг турнира категории ВТА-100 в Дубае (ОАЭ).

«Зная Веру и ее возвращения, вообще не удивлюсь, если закончит год в топ-150, а то и выше», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

41-летняя Звонарева не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разряде с весны 2024 года. Сейчас у россиянки нет рейтинга ВТА.

Меж тем Звонарева — четырехкратная финалистка турниров «Большого шлема», победительница Итогового турнира ВТА в парном разряде.