Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эксперт оценил возвращение на корт 41-летней Веры Звонаревой 0 151

Спорт
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эксперт оценил возвращение на корт 41-летней Веры Звонаревой

Дмитрий Турсунов, бывший тренер первой ракетки мира Арины Соболенко, отреагировал на то, что экс-вторая ракетка планеты Вера Звонарева возобновила игровую карьеру. Спортсменка вышла во второй круг турнира категории ВТА-100 в Дубае (ОАЭ).

«Зная Веру и ее возвращения, вообще не удивлюсь, если закончит год в топ-150, а то и выше», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

41-летняя Звонарева не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разряде с весны 2024 года. Сейчас у россиянки нет рейтинга ВТА.

Меж тем Звонарева — четырехкратная финалистка турниров «Большого шлема», победительница Итогового турнира ВТА в парном разряде.

Читайте нас также:
#теннис #спорт #рейтинг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лучшим в Европе молодым футболистом 2025 года назван игрок «ПСЖ», герой финала Лиги чемпионов
Изображение к статье: УЕФА изучает возможности отстранения Израиля от международных турниров
Изображение к статье: Суперкомпьютер рассчитал шансы участников чемпионата мира 2026 года на трофей
Изображение к статье: Латвийские баскетболисты одержали победу над Австрией в отборочном турнире Кубка мира

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео