Российским и белорусским лыжникам разрешат выступить на Олимпиаде-26 0 201

Спорт
Дата публикации: 02.12.2025
Euronews
Изображение к статье: Российским и белорусским лыжникам разрешат выступить на Олимпиаде-26

Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на строну российских и белорусских лыжников: он частично удовлетворил их апелляции на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

21 октября FIS отказался допускать российских и белорусских лыжников — даже в нейтральном статусе — к соревнованиям международного уровня, среди прочего к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 г.

В Международной федерации тогда заявили, что МОК хоть и разрешает атлетам получить статус индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), но итоговое решение оставляет за федерациями отдельных видов спорта. Под своим флагом российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года.

В заявлении CAS подчёркнуто, что «постановление Совета FIS от 21 октября 2025 года отменяется», и атлетам из России и Беларуси, которые удовлетворяют критериям МОК и самой FIS, должно быть позволено участвовать в международных соревнованиях — в нейтральном статусе.

А российским паралимпийцам должно быть разрешено участвовать «на тех же условиях, что и другим паралимпийцам»: российские спортивные функционеры считают, что они таким образом смогут выступать «под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами».

В то же время в руководстве российской сборной называют решение CAS лишь «первым этапом по возвращению», за которым должна последовать «большая административная работа» по реальному допуску спортсменов на международные соревнования.

XXV Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии — Милане и Кортине-д’Ампеццо — с 6 по 22 февраля 2026 года.

Читайте нас также:
#спорт #Беларусь #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

