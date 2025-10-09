Baltijas balss logotype
«Если он победит в Шанхае, скажу, что все благодаря мне». Арина Соболенко рассказала, чем занималась с Новаком Джоковичем в Греции

Спорт
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Если он победит в Шанхае, скажу, что все благодаря мне». Арина Соболенко рассказала, чем занималась с Новаком Джоковичем в Греции

Первая ракетка планеты из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко рассказала, как тренировалась с сербом Новаком Джоковичем во время отдыха в Греции.

— Он был очень конкурентоспособным, кричал. Но, кстати, я выиграла у него много розыгрышей — пусть подтвердит! Мы вместе ужинали, пару раз тренировались. Надеюсь, я была отличным спарринг-партнером.

Судя по тому, как он сейчас играет в Шанхае, похоже, все прошло неплохо. Очень надеюсь, что он дойдет до конца. Если выиграет турнир, скажу, что это все благодаря мне.

Но да, в Греции мы прекрасно провели время. Я очень люблю их обоих — его и Елену. Он всегда открыт, готов дать совет. Мы действительно здорово повеселились, — цитирует Соболенко пресс-служба ВTA.

#теннис
Оставить комментарий

Видео