Мбаппе признался, что чувствует себя спокойнее в Мадриде, чем в Париже

Спорт
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мбаппе признался, что чувствует себя спокойнее в Мадриде, чем в Париже
ФОТО: пресс-фото

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сравнил свою жизнь в Париже и в Мадриде.

«Я хорошо адаптировался к Мадриду. Чувствую, что стал немного спокойнее. Это не упрек в сторону Франции, но правда в том, что здесь я ощущаю больше спокойствия. Жизнь в Мадриде более размеренная, чем в Париже», — приводит слова футболиста RMC Sport.

Француз перешел из «ПСЖ» в «Реал» в июле 2024 года. За прошедший период на его счету 69 матчей, в которых он забил 58 голов и отдал 7 результативных передач.

Контракт 26-летнего форварда с мадридцами рассчитан до конца июня 2029 года.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
