Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Вашингтон» проиграл в первом матче сезона НХЛ — Овечкин остался без очков 0 141

Спорт
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Вашингтон» проиграл в первом матче сезона НХЛ — Овечкин остался без очков

Сегодня, 9 октября, «Вашингтон Кэпиталз» провёл первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

На домашнем стадионе «Кэпитал Уан-Арена» команда Александра Овечкина уступила «Бостон Брюинз» со счётом 1:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм и Морган Гики, который поразил пустые ворота. На счету российского защитника Никиты Задорова результативная передача.

Единственный гол «Вашингтона» забил Том Уилсон. Капитан команды Александр Овечкин результативными действиями не отметился. На его счету показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 18.16 на льду.

Читайте нас также:
#хоккей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Если он победит в Шанхае, скажу, что все благодаря мне». Арина Соболенко рассказала, чем занималась с Новаком Джоковичем в Греции
Изображение к статье: «Если он победит в Шанхае, скажу, что все благодаря мне». Арина Соболенко рассказала, чем занималась с Новаком Джоковичем в Греции
Мбаппе признался, что чувствует себя спокойнее в Мадриде, чем в Париже
Изображение к статье: Мбаппе признался, что чувствует себя спокойнее в Мадриде, чем в Париже
Почему Усик тормозит тяжелый дивизион?
Изображение к статье: Почему Усик тормозит тяжелый дивизион?
Никола Йокич возглавил список фаворитов на MVP нового сезона НБА
Изображение к статье: Никола Йокич возглавил список фаворитов на MVP нового сезона НБА
Изображение к статье: Кто стал первым игроком-миллиардером в истории футбола?
Кто стал первым игроком-миллиардером в истории футбола? 218
Изображение к статье: Легендарный Стивен Джеррард может снова стать главным тренером «Рейнджерса» из Глазго
Легендарный Стивен Джеррард может снова стать главным тренером «Рейнджерса» из Глазго 216
Изображение к статье: Бенефис латвийского вратаря Артура Шилова в Нью-Йорке
Бенефис латвийского вратаря Артура Шилова в Нью-Йорке 1 988
Изображение к статье: Ига Швентек установила рекорд XXI века
Ига Швентек установила рекорд XXI века 170

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 5
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 67
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 241
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 71
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 442
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 892
Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 5
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 67
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 241

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео