Сегодня, 9 октября, «Вашингтон Кэпиталз» провёл первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

На домашнем стадионе «Кэпитал Уан-Арена» команда Александра Овечкина уступила «Бостон Брюинз» со счётом 1:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм и Морган Гики, который поразил пустые ворота. На счету российского защитника Никиты Задорова результативная передача.

Единственный гол «Вашингтона» забил Том Уилсон. Капитан команды Александр Овечкин результативными действиями не отметился. На его счету показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 18.16 на льду.