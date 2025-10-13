С 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира по футболу. На данный момент квалификацию прошла 21 команда.

Квоты на чемпионат мира по футболу:

Европа — 16. Африка — 9: Марокко, Тунис, Египер, Алжир, Гана. Азия и Австралия — 8: Япония, Иран, Узбекситан, Южная Корея, Иордания, Австралия. Южная Америка — 6: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай Центральная Америка и Карибский бассейн — 3: США, Канада и Мексика как организаторы. Межконтинентальные стыковые матчи — 2. Океания — 1: Новая Зеландия.

В Европе отборочный турнир завершится в ноябре 2025 года. Победители групп получат прямые путёвки на чемпионат мира.

Впервые в истории в финальном этапе чемпионата мира примут участие 48 команд: будет сформировано 12 групп по четыре команды в каждой. По сравнению с прошлыми турнирами добавится новая стадия — 1/32 финала.