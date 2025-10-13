Единственную шайбу в матче забросил Энтони Бовилье, который воспользовался передачей Александра Овечкина.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» не смог оформить шайбу в третьей игре со старта сезона подряд. То есть, легендарный хоккеист оказался в шаге от повторения личного антирекорда.

Если в следующей игре с «Тампой-Бэй Лайтнинг», которая состоится 15 октября, Овечкин также не сможет отличиться голом, то это станет его второй худшей безголевой серией в начале чемпионата за всю карьеру.

Рейнджерс — Вашингтон — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайба: 0:1 — Бовилье (Чисхольм, Овечкин, 33.47).