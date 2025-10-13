Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде сохранила за собой 25-ю позицию, пишет ЛЕТА со ссылкой на данные, обнародованные в Лондоне.

Дарья Семенистая также удерживает 101-е место, что является её личным рекордом, тогда как Анастасия Севастова опустилась на четыре позиции и теперь занимает 204-е место.

Камила Бартоне поднялась сразу на 58 мест и теперь находится на 567-й позиции, Аделина Лачинова прибавила две позиции (576-е место), Беатрисе Зелтиня поднялась на одну строчку (684-я), а Диана Марцинкевич потеряла 14 мест и занимает 839-е место. Элза Томасе опустилась на семь позиций и находится на 945-м месте, в то время как Маргарита Игнатьева потеряла две позиции и теперь занимает 1441-е место.

В первой четвёрке рейтинга WTA изменений не произошло: лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко, за ней следуют полька Ига Швёнтек и американка Кори Гауфф, четвёртое место занимает ещё одна представительница США — Аманда Анисимова. На пятую позицию поднялась Джессика Пегула (США), обогнав россиянку Мирру Андрееву. Седьмое место сохраняет американка Мэдисон Киз, восьмая — итальянка Жасмин Паолини, девятая — представительница Казахстана Елена Рыбакина, а десятку замыкает россиянка Екатерина Александрова.

В парном рейтинге WTA Остапенко также сохранила седьмую позицию, а Дарья Семенистая поднялась на одну строчку и теперь занимает 159-е место.

Среди остальных латвийских теннисисток:

Бартоне поднялась на 50 мест (461-е),

Севастова — на две позиции (492-я),

Марцинкевич опустилась на 32 позиции (512-я),

Томасе прибавила пять мест (734-я),

Игнатьева осталась на прежнем месте (893-я),

Лачинова потеряла восемь мест (959-я),

Анна Яковлева — пять (1166-я),

Даниэла Дарта Фелдмане поднялась сразу на 152 позиции (1266-я),

Валерия Каргина потеряла десять мест (1350-я),

Мария Семенистая — восемь (1396-я),

Беатрисе Зелтиня и Марина Маркина потеряли по 12 мест и занимают соответственно 1480-е и 1485-е места.

Лидерство в парном рейтинге WTA сохраняет чешка Катерина Синякова, за ней следует американка Тейлор Таунсенд.