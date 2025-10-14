Baltijas balss logotype
Какая боль: Англия-Латвия – пять-ноль 0 959

Спорт
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какая боль: Англия-Латвия – пять-ноль
ФОТО: LETA

Сборная Латвии по футболу во вторник в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года в Риге безнадежно проиграла сборной Англии.

Окончательный счет 0:5 в пользу гостей. Двумя голами (один с пенальти) отметился капитан Гарри Кейн. Кроме него голы на счету Энтони Гордон и Эберчи Эзе.

Не ушли с поля без гола и латвийские футболисты – четвертый в длинном списке голов на счету Максима Тонишева, который отметился взятием собственных ворот.

Справедливости ради отметим, что моментами латвийские футболисты выглядели очень даже неплохо. Были и яркие сейвы Звиедриса, и опасные удары Гутковского, и самоотверженная игра в защите. Жаль только моментов этих было слишком мало, что не пропустить и забить.

В целом результат встречи закономерен, учитывая, что сборная Латвии в настоящее время занимает 137-е место в мировом рейтинге, а Англия — четвёртое.

#футбол
