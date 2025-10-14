Об этом сообщается на официальном сайте Российского государственного педагогического университета имени Герцена.

— Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников. От имени всего коллектива РГПУ им. А. И. Герцена и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича. Это невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в наших сердцах, — сказал ректор университета Сергей Тарасов.

Дитятин завоевал три золотые медали на Олимпийских играх 1980 года в Москве в командном и личном многоборье, а также в упражнении на кольцах. Также на его счету шесть серебряных медалей и одна бронза Олимпиад. Он является семикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. В 2004 году Дитятин был включен в Международный зал гимнастической славы.