Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ушел из жизни триумфатор Олимпиады-1980 Александр Дитятин 0 1086

Спорт
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ушел из жизни триумфатор Олимпиады-1980 Александр Дитятин

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте Российского государственного педагогического университета имени Герцена.

— Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников. От имени всего коллектива РГПУ им. А. И. Герцена и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича. Это невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в наших сердцах, — сказал ректор университета Сергей Тарасов.

Дитятин завоевал три золотые медали на Олимпийских играх 1980 года в Москве в командном и личном многоборье, а также в упражнении на кольцах. Также на его счету шесть серебряных медалей и одна бронза Олимпиад. Он является семикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. В 2004 году Дитятин был включен в Международный зал гимнастической славы.

Читайте нас также:
#гимнастика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
6
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему Джокович переехал в Грецию?
Изображение к статье: Почему Джокович переехал в Грецию?
Показали в Риге футбол высочайшего уровня, а вот стадион - странный, - Кейн
Изображение к статье: Показали в Риге футбол высочайшего уровня, а вот стадион - странный, - Кейн
«Выжали из себя всё, что могли»: игроки сборной Латвии оправдываются за 0:5 от сборной Англии
Изображение к статье: «Выжали из себя всё, что могли»: игроки сборной Латвии оправдываются за 0:5 от сборной Англии
Какая боль: Англия-Латвия – пять-ноль
Изображение к статье: Какая боль: Англия-Латвия – пять-ноль
Изображение к статье: В Израиле жестко ответили на призыв стран отстранить их от международных турниров
В Израиле жестко ответили на призыв стран отстранить их от международных турниров 356
Изображение к статье: Дочь Дмитрия Маликова рассталась с самым богатым российским НХЛовцем
Дочь Дмитрия Маликова рассталась с самым богатым российским НХЛовцем 942
Изображение к статье: Отбор ЧМ-2026: Латвия на своём поле попробует остановить Англию
Отбор ЧМ-2026: Латвия на своём поле попробует остановить Англию 318
Изображение к статье: Арина Соболенко практически настигла по заработанным призовым Винус Уильямс
Арина Соболенко практически настигла по заработанным призовым Винус Уильямс 295

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 73
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 24
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 35
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 122
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 65
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 98
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 73
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 24
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео