Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Израиле жестко ответили на призыв стран отстранить их от международных турниров 0 356

Спорт
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Израиле жестко ответили на призыв стран отстранить их от международных турниров
ФОТО: Global Look Press

В Федерации футбола Израиля назвали призыв к отстранению сборной лицемерием.

Президент Федерации футбола Израиля Моше Заурес отреагировал на призыв стран отстранить сборную от международных турниров. Его слова приводит Corriere della Sera.

Заурес заявил, что никто не объяснил, какую пользу может принести изоляция Израиля, и добавил, что в свете текущих событий угроза отстранения уже потеряла актуальность. Он охарактеризовал подобные требования как лицемерные. Заурес выразил надежду, что футбол может снова стать площадкой для восстановления сотрудничества и взаимопонимания между народами.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

Отборочный матч чемпионата мира 2026 между сборными Италии и Израиля состоится позднее 14 октября. Он начнется в 21:45 по латвийскому времени.

Читайте нас также:
#израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему Джокович переехал в Грецию?
Изображение к статье: Почему Джокович переехал в Грецию?
Показали в Риге футбол высочайшего уровня, а вот стадион - странный, - Кейн
Изображение к статье: Показали в Риге футбол высочайшего уровня, а вот стадион - странный, - Кейн
«Выжали из себя всё, что могли»: игроки сборной Латвии оправдываются за 0:5 от сборной Англии
Изображение к статье: «Выжали из себя всё, что могли»: игроки сборной Латвии оправдываются за 0:5 от сборной Англии
Какая боль: Англия-Латвия – пять-ноль
Изображение к статье: Какая боль: Англия-Латвия – пять-ноль
Изображение к статье: Ушел из жизни триумфатор Олимпиады-1980 Александр Дитятин
Ушел из жизни триумфатор Олимпиады-1980 Александр Дитятин 1086
Изображение к статье: Дочь Дмитрия Маликова рассталась с самым богатым российским НХЛовцем
Дочь Дмитрия Маликова рассталась с самым богатым российским НХЛовцем 942
Изображение к статье: Отбор ЧМ-2026: Латвия на своём поле попробует остановить Англию
Отбор ЧМ-2026: Латвия на своём поле попробует остановить Англию 318
Изображение к статье: Арина Соболенко практически настигла по заработанным призовым Винус Уильямс
Арина Соболенко практически настигла по заработанным призовым Винус Уильямс 295

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 73
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 25
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 37
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 122
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 66
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 98
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 73
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 25
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео