МЧМ-2025. Сборная Марокко завоевала золотые медали, сенсационно обыграв в финальном матче шестикратных чемпионов мира 0 371

Спорт
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: МЧМ-2025. Сборная Марокко завоевала золотые медали, сенсационно обыграв в финальном матче шестикратных чемпионов мира

Сборная Марокко в финальном матче сотворила главную сенсацию молодежного чемпионата мира 2025 года, одержав победу над самым титулованным участником турнира — командой Аргентины.

Битва за золото состоялась на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» в Сантьяго и завершилась уверенной победой марокканцев со счетом 2:0.

Этот триумф принес «Атласским львам» первый в их истории титул победителей молодежного чемпионата мира.

Напомним, что Аргентина является рекордсменом по количеству побед на МЧМ, завоевав титул шесть раз.

Предыдущим победителем турнира в 2023 году была сборная Уругвая.

Финал МЧМ-2025

Аргентина (U-20) — Марокко (U-20) — 0:2

Голы: 0:1 — Забири (12). 0:2 — Забири (29).

#футбол
Видео