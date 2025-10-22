Baltijas balss logotype
В Австралии реку с крокодилами в признали пригодной для проведения Олимпийских игр

Спорт
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Австралии реку с крокодилами в признали пригодной для проведения Олимпийских игр

Австралийские власти признали пригодной для Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года реку Фицрой, в которой обитают крокодилы. Решение приняла национальная структура GIICA, отвечающая за модернизацию и строительство спортивных объектов к Играм в Брисбене, сообщает The Australian.

Специалисты организации провели всестороннюю проверку акватории и заключили, что Фицрой соответствует всем международным требованиям для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. По словам депутата федерального парламента от штата Квинсленд Мэтта Канавана, «все данные собраны, и больше нет никаких препятствий для использования реки в олимпийской программе».

Премьер-министр штата Дэвид Крисафули отметил, что власти намерены принять меры по контролю численности крокодилов и обеспечить безопасность спортсменов.

Ранее, весной этого года, Международная федерация гребного спорта (World Rowing) заявила, что река Фицрой не подходит для соревнований международного уровня, хотя может использоваться для тренировок. Тогда эксперты сочли, что условия на реке не отвечают ряду требований, включая вопросы безопасности.

Теперь, по данным The Australian, World Rowing проводит независимую экспертизу, результаты которой будут опубликованы в ближайшее время. Если выводы международных специалистов совпадут с оценкой GIICA, река Фицрой официально станет олимпийским водоёмом.

#олимпиада
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    22-го октября

    Ну и правильно. В живых останутся только победители. :)

    3
    1

