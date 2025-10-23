«Ливерпуль» на выезде разгромил «Айнтрахт» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1.
У гостей мячи забили Уго Экитике, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Коди Гакпо и Доминик Собослаи. Полузащитник Флориан Вирц отметился двумя ассистами.
«Ливерпуль», ранее проигравший четыре встречи подряд во всех турнирах, занимает 10-е место в сводной таблице с шестью очками. «Айнтрахт» на 22-й строчке с тремя.
4 ноября «красные» примут мадридский «Реал», а «Айнтрахт» отправится в гости к «Наполи».
АЙНТРАХТ Ф — ЛИВЕРПУЛЬ — 1:5
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. Deutsche Bank Park. Начало в 22.00.
СУДЬЯ: Летексье (Франция).
АЙНТРАХТ Ф: Цеттерер — Кох (к), Теат, Аменда, Ларссон, Гетце (Шаиби, 64), Браун, Кристенсен (Коллинз, 59), Кнауфф (Схири, 76), Баойя (Буркардт, 59), Доан (Узун, 64).
ЛИВЕРПУЛЬ: Мамардашвили — ван Дейк (к), Конате (Гомес, 74), Робертсон, Фримпонг (Брэдли, 19), Джонс, Вирц, Собослаи, Гакпо (Макаллистер, 74), Экитике (Салах, 74), Исак (Кьеза, 46).
ГОЛЫ: 1:0 — Р.Кристенсен (26). 1:1 — Экитике (35). 1:2 — ван Дейк (39). 1:3 — Конате (44). 1:4 — Гакпо (66). 1:5 — Собослаи (70).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Доан (52), Аменда (54).
Результаты дня:
Аталанта — Славия Прага — 0:0
Бавария — Брюгге — 4:0
Голы: 1:0 — Карл (5). 2:0 — Кейн (14). 3:0 — Диас (34). 4:0 — Джексон (79).
Монако — Тоттенхэм — 0:0
Спортинг — Марсель — 2:1
Голы: 0:1 — Пайшан (14). 1:1 — Катаму (69). 2:1 — Сантос (86).
Удаление: Эмерсон (47+, Марсель).
Челси — Аякс — 5:1
Голы: 1:0 — Гиу (18). 2:0 — Кайседо (27). 2:1 — Вегхорст (33, с пенальти). 3:1 — Фернандес (45, с пенальти). 4:1 — Эстеван (51+, с пенальти). 5:1 — Джордж (48).
Удаление: Тэйлор (15, Аякс).
Оставить комментарий