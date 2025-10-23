Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лига чемпионов. «Ливерпуль» разнес «Айнтрахт» и прервал неудачную серию 0 85

Спорт
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лига чемпионов. «Ливерпуль» разнес «Айнтрахт» и прервал неудачную серию

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Айнтрахт» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1.

У гостей мячи забили Уго Экитике, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Коди Гакпо и Доминик Собослаи. Полузащитник Флориан Вирц отметился двумя ассистами.

«Ливерпуль», ранее проигравший четыре встречи подряд во всех турнирах, занимает 10-е место в сводной таблице с шестью очками. «Айнтрахт» на 22-й строчке с тремя.

4 ноября «красные» примут мадридский «Реал», а «Айнтрахт» отправится в гости к «Наполи».

АЙНТРАХТ Ф — ЛИВЕРПУЛЬ — 1:5

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. Deutsche Bank Park. Начало в 22.00.

СУДЬЯ: Летексье (Франция).

АЙНТРАХТ Ф: Цеттерер — Кох (к), Теат, Аменда, Ларссон, Гетце (Шаиби, 64), Браун, Кристенсен (Коллинз, 59), Кнауфф (Схири, 76), Баойя (Буркардт, 59), Доан (Узун, 64).

ЛИВЕРПУЛЬ: Мамардашвили — ван Дейк (к), Конате (Гомес, 74), Робертсон, Фримпонг (Брэдли, 19), Джонс, Вирц, Собослаи, Гакпо (Макаллистер, 74), Экитике (Салах, 74), Исак (Кьеза, 46).

ГОЛЫ: 1:0 — Р.Кристенсен (26). 1:1 — Экитике (35). 1:2 — ван Дейк (39). 1:3 — Конате (44). 1:4 — Гакпо (66). 1:5 — Собослаи (70).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Доан (52), Аменда (54).

Результаты дня:

Аталанта — Славия Прага — 0:0

Бавария — Брюгге — 4:0

Голы: 1:0 — Карл (5). 2:0 — Кейн (14). 3:0 — Диас (34). 4:0 — Джексон (79).

Монако — Тоттенхэм — 0:0

Спортинг — Марсель — 2:1

Голы: 0:1 — Пайшан (14). 1:1 — Катаму (69). 2:1 — Сантос (86).

Удаление: Эмерсон (47+, Марсель).

Челси — Аякс — 5:1

Голы: 1:0 — Гиу (18). 2:0 — Кайседо (27). 2:1 — Вегхорст (33, с пенальти). 3:1 — Фернандес (45, с пенальти). 4:1 — Эстеван (51+, с пенальти). 5:1 — Джордж (48).

Удаление: Тэйлор (15, Аякс).

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Фермин Лопес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Изображение к статье: Фермин Лопес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами»
Изображение к статье: Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами»
Изображение к статье: «Замешана сицилийская мафия» - глава ФБР о ставках в НБА
«Замешана сицилийская мафия» - глава ФБР о ставках в НБА 51
Изображение к статье: «Ливерпуль» прервал кошмарную серию
«Ливерпуль» прервал кошмарную серию 34
Изображение к статье: «Реал» становится похож на «Барселону»
«Реал» становится похож на «Барселону» 62
Изображение к статье: «Скромнее некуда»: спортивный бюджет возвращается на уровень семилетней давности
«Скромнее некуда»: спортивный бюджет возвращается на уровень семилетней давности 83

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 499
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 499

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео