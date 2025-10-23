Потерпевший четыре поражения подряд «Ливерпуль» во Франкфурте в игре против «Айнтрахта» серьезно перекроил состав и перешел на схему с двумя нападающими.

Чтобы одновременно сыграли Исак и бывший форвард «Айнтрахта» Экитике, Арне Слот пожертвовал начавшим игру на скамейке Салахом. Получили шанс проявить себя и прекрасно знакомые с «орлами» Фримпонг и Вирц. Последний никак не найдет себя в Англии, но при этом отвык от Бундеслиги. Само собой, это шутка, но факт, что атака, которую ударом от штанги завершил открывший счет Кристенсен, началась именно с потери Вирца. Фримпонга же на поле в этот момент не было — он травмировался на 19-й минуте.

Но если кто-то думал, что красные впервые за 72 года проиграют пятый раз подряд, то они заблуждались. А переломным (и 50-м в профессиональной карьере) оказался гол Экитике, который какое-то время извинялся перед еще недавно родными трибунами. Отметить в этой атаке нужно и ветерана Робертсона — это он прервал атаку соперника и первым касанием из собственной штрафной отправил Экитике один на один.

Окончательно сломали «орлов» угловые соперника. Гакпо и Собослаи подавали с разных флангов, а забивали головой центральные защитники — ван Дейк и Конате.

Все-таки не просто так «Айнтрахт» — самая пропускающая команда Бундеслиги. И смена голкипера Дино Топпмеллеру не помогла. К тому же во втором тайме разыгрался Вирц, набравший первые результативные баллы после переезда в Англию. Сначала Флориан вырезал пас в район дальней штанги на Гакпо, а потом выкатил мяч под дальний удар Собослаи.

Кейн не останавливается

Баварская машина не собирается тормозить, а игру с «Брюгге» открыл гол Карла. Дебютант ЛЧ протащил мяч до штрафной и красиво отправил его под перекладину. Карл эффектно вошел в историю «Баварии» как автор самого юного гола в главном еврокубке (17 лет и 142 дня) и забрал клубный рекорд у продолжающего лечение Мусиалы.

Само собой, не обошлось без очередного гола Кейна, которого на пустой угол вывел Лаймер. Харри продлил результативную серию до десяти официальных матчей (с учетом сборной) и первым в лигах топ-5 в этом сезоне добрался до отметки в 20 мячей. На этом фоне бельгийцы выглядели грушей для битья, а в отсутствие травмированного Миньоле у гостей не осталось сильного голкипера. Данную мысль подтвердил Луис Диас, который ничего не придумывал и с острого угла вогнал мяч в сетку рикошетом от перекладины. В итоге 4:0 в пользу немцев.

Новое унижение «Аякса»

«Аякс» — худшая команда основного этапа, и на «Стэмфорд Бридж» в матче против «Челси» во второй раз в истории проигравшие шесть подряд еврокубковых матчей амстердамцы словно коллекционировали проблемы.

Для начала — после вмешательства ВАР — за неаккуратный подкат в центральной зоне (уже на 17-й минуте!) удалили Тейлора. А штрафной, виновником которого он стал, закончился скидкой Фофана на первый гол Гиу.

Затем 41-летнего голкипера голландцев Пасвера поставил в тупик рикошет после дальнего удара Кайседо (в этот раз он играл на фланге обороны).

«Аякс» ненадолго подал признаки жизни, когда не слишком уверенно сыграл Хато, перешедший летом в лондонский клуб, и Адарабиойо в штрафной сбил Рауля Моро. Реализовав пенальти, Вегхорст порадовался своему первому голу в ЛЧ, однако до перерыва уже голландцы получили два пенальти в свои ворота. Забавно, что за тайм «Челси» дважды переписал один клубный рекорд. Сначала автором самого юного гола синих в главном еврокубке стал Гиу (19 лет и 291 день), а потом его превзошел Эстевао (18 лет и 181 день). А так как отличился еще и 19-летний Джордж, лондонцы стали первой командой в истории, у которой в одной лигочемпионской игре забили три тинейджера. В результате, 5:1 в их пользу.

Симуляция и наказание

«Марсель», который несколькими днями ранее возглавил таблицу Лиги 1, по-хозяйски начал и встречу в Лиссабоне против «Спортинга». Причем гол Игора Пайшао, который получил пас от Обамеянга и красиво закрутил мяч в дальнюю «девятку», стал для провансальцев 100-м в ЛЧ.

Однако жизнь гостям осложнил Эмерсон, чье падение в штрафной арбитр поначалу посчитал достойным назначения пенальти. Однако в ситуацию вмешался ВАР, а так как на мониторе обнаружился откровенный нырок, защитник получил вторую желтую карточку и отправился в раздевалку.

Расплата наступила во втором тайме — когда вышедший на замену Катамо из центра штрафной уложил мяч в угол, а рикошет от руки Павара принес победный гол Алиссону Сантосу. «Марсель» верен себе: пропустил не менее двух мячей в 12 из последних 14 гостевых матчей в ЛЧ. Кроме того, у команды Роберто де Дзерби 12 поражений на чужих полях за последние 13 игр. Здесь: 2:1 в пользу «Спортинга».