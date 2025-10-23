Baltijas balss logotype
Дата публикации: 23.10.2025
Изображение к статье: «Реал» становится похож на «Барселону»
ФОТО: Instagram

Кто будет доминировать 26 октября в «эль класико»?

Хаби Алонсо провел во главе «Реала» всего 15 матчей, но уже появилась команда, с которой специалист встретился дважды.

На удивление, она не испанская. Летом мадридцы играли с «Ювентусом» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — тогда выиграли 1:0. Спустя почти четыре месяца это же противостояние завершилось с таким же счетом, только уже на общем этапе Лиги чемпионов. Команды находятся в разном состоянии, хотя вводные перед началом сезона были схожими — новый тренер, перестройка, насыщенная трансферная кампания. Но туринцы сейчас идут на серии без побед, которая длится с 13 сентября и составляет уже семь матчей, а «Реал» стабильно штампует трехочковые, лидирует в Ла лиге и вообще не оступается в ЛЧ.

Игра третьего тура главного еврокубка смотрелась так, словно против Мадрида вышел не гранд, а кто-то из второй восьмерки чемпионата Испании. Команда Алонсо полностью контролировала ход встречи и разнообразно доминировала над «Юве». Серьезно, «Реал» буквально делал что, хотел. Захотел — попробовал задавить соперника кроссами и стандартами. Захотел — слегка снизил процент владения, даже дав гостям что-то создать, и переключился на скоростные выпады.

Все опасные подходы и моменты команды Игора Тудора родились скорее вследствие поступков футболистов Мадрида. И вот здесь необходимо остановиться, потому что мы подобрались к главному и неожиданному выводу: «Реал» сыграл в стиле «Барселоны».

Если обезличить участников прошедшего матча — надеть на них нейтральные футболки, замазать лица с номерами и оставить лишь схематичные передвижения, — действительно может показаться, что с чужой половины все 90 минут не вылезают именно каталонцы. Только крен к левому флангу выдаст в рисунке «Реал». Гюлер вполне справлялся с ролью Педри, Беллингем чем-то походил на Де Йонга, Винисиус немногим отличался от Ямаля.

При Ханси Флике «Барселона» ни разу не отдавала мяч мадридцам и в каждой встрече превосходила их по владению, почти всегда существенно. За десятки часов до старта самого большого противостояния Европы образовалась значимая интрига — а кто, собственно, сыграет первым номером? Вряд ли каталонцы намеренно отдадут инициативу, но ведь и Алонсо, похоже, готовится держать мяч у себя.

Матч с «Барселоной» 26 октября станет для Хаби огромной проверкой на посту, а пока можно радоваться 1:0 в противостоянии с «Ювентусом».

