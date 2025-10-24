Третий тур общего турнира футбольной Лиги чемпионов стал рекордным по результативности за всю историю. Так, в 18 играх, состоявшихся 21 и 22 октября, клубы забили 71 мяч – почти четыре гола в среднем за один поединок (3,94). Прежний рекорд был установлен в пятом туре прошлого сезона – 67 мячей.

Самым богатым на голы в третьем туре нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стал матч в Леверкузене, где действующий чемпион турнира французский «Пари Сен-Жермен» разгромил местный «Байер» со счетом 7:2.

Восемь мячей увидели зрители в нидерландском Эйндховене – ПСЖ не оставил шансов на успех гостям из итальянского «Наполи» – 6:2. Семь мячей на двоих забили испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос» – 6:1 в пользу каталонского клуба. По шесть мячей было забито сразу в трех встречах: «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:5, «Копенгаген» (Дания) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 2:4, «Челси» (Лондон, Англия) – «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) – 5:1.

Отметим, что после трех туров общего этапа Лиги чемпионов впереди без потерь идут «Пари Сен-Жермен», мюнхенская «Бавария», лондонский «Арсенал», миланский «Интер» и мадридский «Реал», набравшие по 9 очков из 9 возможных.