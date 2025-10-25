Baltijas balss logotype
Лидер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему решил летом не становиться одноклубником Криштиану Роналду

Спорт
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лидер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему решил летом не становиться одноклубником Криштиану Роналду

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему летом принял решение остаться в команде.

Игрок чувствовал, что остаётся частью клубного плана.

СМИ сообщали, что в переходе Фернандеша в «Аль-Наср» был заинтересован его соотечественник и нападающий команды Криштиану Роналду, который получил возможность участвовать в трансферах клуба после продления контракта.

«Тренер поговорил со мной. Он сказал, что я всё ещё являюсь частью проекта. Он хотел, чтобы я остался. В клубе сказали то же самое.

И я всегда говорил, что, если в клубе скажут что-то вроде «Бруну, мы хотим заработать денег, тебе 30 лет. Нам нужно заработать. Мы не видим тебя частью будущего проекта» или что-то подобное, мне бы пришлось найти для себя решение, которое было бы лучшим для меня и моей семьи. И я бы ушёл. Но всё было совсем не так», — прокомментировал Фернандеш.

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

