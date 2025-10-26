Baltijas balss logotype
Алькарас о матче «Реал» — «Барселона»: «Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль»

Спорт
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Алькарас о матче «Реал» — «Барселона»: «Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Класико пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Алькарас является болельщиком «сливочных».

«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль. Счет будет 2:1», — сказал Алькарас в ролике, опубликованном в соцсетях Eurosport.

Команды провели между собой 261 матч. «Реал» одержал 105 побед, «Барселона» — 104. Еще 52 игры завершились вничью.

#футбол
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео