Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Класико пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Алькарас является болельщиком «сливочных».

«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль. Счет будет 2:1», — сказал Алькарас в ролике, опубликованном в соцсетях Eurosport.

Команды провели между собой 261 матч. «Реал» одержал 105 побед, «Барселона» — 104. Еще 52 игры завершились вничью.