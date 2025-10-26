Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».
Класико пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Алькарас является болельщиком «сливочных».
«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль. Счет будет 2:1», — сказал Алькарас в ролике, опубликованном в соцсетях Eurosport.
Команды провели между собой 261 матч. «Реал» одержал 105 побед, «Барселона» — 104. Еще 52 игры завершились вничью.
