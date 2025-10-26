Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

АПЛ. Суперсерия Холанда прервалась — и «Ман Сити» «всухую» проиграл «Астон Вилле» 0 59

Спорт
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: АПЛ. Суперсерия Холанда прервалась — и «Ман Сити» «всухую» проиграл «Астон Вилле»

«Астон Вилла» на своем поле одолела «Манчестер Сити» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Единственный мяч на 19-й минуте забил защитник Мэтти Кэш. На 90-й был отменен гол форварда гостей Эрлинга Холанда после просмотра ВАР (офсайд).

У Холанда прервалась результативная серия: до встречи с «Астон Виллой» он забивал в 12 поединках подряд, включая встречи за сборную.

«Астон Вилла» поднялась на седьмое место в таблице с 15 очками. «Манчестер Сити» на четвертой строчке с 16 баллами. Лидирует «Арсенал» (22 очка).

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Изображение к статье: Чемпионат Англии. «Ливерпуль» на выезде потерпел поражение от «Брентфорда»
Иконка видео
Изображение к статье: Умер известный латвийский тренер по хоккею

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео