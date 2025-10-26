«Астон Вилла» на своем поле одолела «Манчестер Сити» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Единственный мяч на 19-й минуте забил защитник Мэтти Кэш. На 90-й был отменен гол форварда гостей Эрлинга Холанда после просмотра ВАР (офсайд).

У Холанда прервалась результативная серия: до встречи с «Астон Виллой» он забивал в 12 поединках подряд, включая встречи за сборную.

«Астон Вилла» поднялась на седьмое место в таблице с 15 очками. «Манчестер Сити» на четвертой строчке с 16 баллами. Лидирует «Арсенал» (22 очка).