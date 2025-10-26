На гол Килиана Мбаппе на 22-й минуте, ответил Фермин Лопес взятием ворот на 38-й. Решающий мяч на 43-й минуте забил Джуд Беллингем.

В начале второго тайма Мбаппе не реализовал пенальти: Войцех Щенсный достал мяч, пущенный в верхний угол.

«Реал» с 27 очками лидирует в таблице (+9=0-1), «Барса» на втором месте с 22 баллами (+7=1-2).

РЕАЛ — БАРСЕЛОНА — 2:1

ГОЛЫ: 1:0 — Мбаппе (22). 1:1 — Фермин Лопес (38). 2:1 — Беллингем (43).

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ: Мбаппе (Реал, 52).