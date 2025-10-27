Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде поднялась на одну позицию и теперь занимает 23-е место, а Дарья Семенистая установила новый личный рекорд, поднявшись на 87-ю строчку, пишет ЛЕТА.

Остапенко на прошлой неделе не участвовала в турнирах, а Семенистая выступала на турнире серии WTA 125 в Роверето, где дошла до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Семенистая впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга, заняв 92-е место.

Среди других латвийских теннисисток Анастасия Севастова сохранила за собой 208-ю позицию, Камилла Бартоне поднялась на пять мест (555-е), Аделина Лачинова потеряла семь позиций (631-я), а Беатрис Зелтиня поднялась на одну позицию (691-я). Диана Марцинкевич и Элза Томасе опустились соответственно на четыре (798-я) и девять (943-я) мест, Сабине Рутлаука сохранила за собой 1235-ю строчку, а Маргарита Игнатьева потеряла 33 позиции и теперь находится на 1469-м месте.

В первой пятёрке рейтинга WTA изменений не произошло — лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко, за ней следуют полька Ига Швёнтек и американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Джессика Пегула. На одну позицию поднялись представительница Казахстана Елена Рыбакина и американка Мэдисон Киз, заняв соответственно шестое и седьмое места, итальянка Жасмин Паолини опустилась на две позиции и теперь восьмая, а десятку замыкают россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

В парном рейтинге WTA Остапенко поднялась с седьмого на шестое место, а Дарья Семенистая вернула шесть позиций и теперь занимает 157-е место. В то же время Камилла Бартоне опустилась на девять позиций (452-я), Севастова — на шесть (497-я), Марцинкевич — на 79 (549-я), а Элза Томасе сохранила за собой 668-ю строчку. В рейтинге также фигурируют ещё десять латвийских теннисисток, из которых в топ-1000 находятся Игнатьева (944-я) и Лачинова (966-я).

Лидером парного рейтинга остаётся чешка Катерина Синякова, за ней следует американка Тейлор Таунсенд.