Синнер стал восьмым теннисистом в истории с 50 миллионами долларов призовых за карьеру 0 65

Спорт
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Синнер стал восьмым теннисистом в истории с 50 миллионами долларов призовых за карьеру

Итальянец Янник Синнер заработал 500 тысяч евро за победу на турнире в Вене. 23-летний теннисист обыграл в финале немца Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5).

Таким образом, Синнер преодолел отметку 50 миллионов долларов призовых за карьеру. Он стал восьмым игроком с таким достижением в ATP и WTA.

По данным tennis.com, 50 миллионов долларов призовых за карьеру заработали серб Новак Джокович (191 миллион), испанец Рафаэль Надаль (134 миллиона), швейцарец Роджер Федерер (130 миллионов), американка Серена Уильямс (94 миллиона), британец Энди Маррей (64 миллиона), немец Александр Зверев (55 миллионов) и испанец Карлос Алькарас (54 миллиона).

#теннис
