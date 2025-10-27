Итальянец Янник Синнер заработал 500 тысяч евро за победу на турнире в Вене. 23-летний теннисист обыграл в финале немца Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5).

Таким образом, Синнер преодолел отметку 50 миллионов долларов призовых за карьеру. Он стал восьмым игроком с таким достижением в ATP и WTA.

По данным tennis.com, 50 миллионов долларов призовых за карьеру заработали серб Новак Джокович (191 миллион), испанец Рафаэль Надаль (134 миллиона), швейцарец Роджер Федерер (130 миллионов), американка Серена Уильямс (94 миллиона), британец Энди Маррей (64 миллиона), немец Александр Зверев (55 миллионов) и испанец Карлос Алькарас (54 миллиона).