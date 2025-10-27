Арина Соболенко продолжает лидировать в новом рейтинге ВТА от 27 октября, у белоруски 9870 заработанных баллов.
Это на 1675 очков больше, чем у ее ближайшей преследовательницы польки Иги Швентек из Польши.
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ
Женщины
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9870 очков
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8195
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6563
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5887
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183
6 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4350
7 (8). Мэдисон Киз (США) — 4335
8 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4325
9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375
