В новом рейтинге ВТА продолжает лидировать Арина Соболенко, у ближайшей преследовательницы на 1675 очков меньше

Спорт
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В новом рейтинге ВТА продолжает лидировать Арина Соболенко, у ближайшей преследовательницы на 1675 очков меньше

Арина Соболенко продолжает лидировать в новом рейтинге ВТА от 27 октября, у белоруски 9870 заработанных баллов.

Это на 1675 очков больше, чем у ее ближайшей преследовательницы польки Иги Швентек из Польши.

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ

Женщины

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9870 очков

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8195

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6563

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5887

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183

6 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4350

7 (8). Мэдисон Киз (США) — 4335

8 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4325

9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375

#теннис
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео