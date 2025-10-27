Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор обратился к болельщикам после победы над «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла лиги.

Форвард был заменен на 72-й минуте и публично выразил недовольство главному тренеру мадридского клуба Хаби Алонсо. Испанский специалист после игры заявил, что поговорит с игроком.

«Хочу обратиться ко всем мадридистам, особенно к тем, кто пришел на «Сантьяго Бернабеу» и горячо нас поддерживал. Это класико, на поле и за его пределами происходит много всего. Мы стараемся держать себя в руках, но это не всегда возможно. Мы не хотим никого обидеть: ни молодых игроков, ни болельщиков. Мы знаем, что, выходя на поле, должны делать свое дело, и занимались именно этим», — приводит Bolavip слова бразильца после игры.

После матча «Реала» и «Барселоны» на поле возникла потасовка с участием в том числе Винисиуса и форварда каталонцев Ламина Ямаля.

«Реал» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 22 очками идет на второй строчке.