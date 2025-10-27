Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Винисиус после матча с «Барселоной»: «Всегда стараюсь держать себя в руках, но это не всегда возможно» 0 77

Спорт
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Винисиус после матча с «Барселоной»: «Всегда стараюсь держать себя в руках, но это не всегда возможно»

Винисиус выступил с обращением после матча с «Барселоной».

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор обратился к болельщикам после победы над «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла лиги.

Форвард был заменен на 72-й минуте и публично выразил недовольство главному тренеру мадридского клуба Хаби Алонсо. Испанский специалист после игры заявил, что поговорит с игроком.

«Хочу обратиться ко всем мадридистам, особенно к тем, кто пришел на «Сантьяго Бернабеу» и горячо нас поддерживал. Это класико, на поле и за его пределами происходит много всего. Мы стараемся держать себя в руках, но это не всегда возможно. Мы не хотим никого обидеть: ни молодых игроков, ни болельщиков. Мы знаем, что, выходя на поле, должны делать свое дело, и занимались именно этим», — приводит Bolavip слова бразильца после игры.

После матча «Реала» и «Барселоны» на поле возникла потасовка с участием в том числе Винисиуса и форварда каталонцев Ламина Ямаля.

«Реал» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 22 очками идет на второй строчке.

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В новом рейтинге ВТА продолжает лидировать Арина Соболенко, у ближайшей преследовательницы на 1675 очков меньше
Изображение к статье: АПЛ. Суперсерия Холанда прервалась — и «Ман Сити» «всухую» проиграл «Астон Вилле»
Изображение к статье: Чемпионат Испании. Голы Мбаппе и Беллингема принесли мадридскому «Реалу» победу над «Барселоной»
Изображение к статье: Алькарас о матче «Реал» — «Барселона»: «Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео