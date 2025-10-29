В повестке дня латвийского правительства в настоящее время нет вопроса о закрытии границы с Беларусью, сообщил LETA советник премьер-министра Эвики Силини Анна Удре.

Как уже сообщалось, в связи с тем, что на прошлой неделе в Литве было зарегистрировано увеличение числа контрабандных аэростатов, запущенных с территории Беларуси, что нарушило работу Вильнюсского аэропорта, правительство Литвы в среду решило закрыть границу с Беларусью до 30 ноября, установив исключения для отдельных категорий путешественников.

Согласно решению правительства, на месяц будут закрыты два последних пограничных пункта пропуска на литовско-белорусской границе. Оба этих пункта закрыты с вечера воскресенья, когда в Литву со стороны Беларуси вновь залетело большое количество контрабандных аэростатов.

В пункте пропуска Шальчининкай пересечение границы будет полностью прекращено, а в Медининкае движение ограничено — здесь смогут проходить только определённые категории путешественников.

Многочисленные исключения будут сделано для дипломатов, лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту, путешественников, следующих транзитом в российский эксклав Калининград и обратно, граждан Литвы и Европейского Союза и их семей, а также лиц, имеющих литовские виды на жительство и гуманитарные визы.

Движение в аэропорту Вильнюса из-за контрабандных аэростатов на прошлой неделе приостанавливалось четыре раза, а в октябре в целом — пять раз. В аэропорту Каунаса в ночь с пятницы на субботу также были временно остановлены взлёты и посадки самолётов.