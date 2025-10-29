Baltijas balss logotype
В отличии от Литвы правительство Латвии отказывается закрывать границу с Беларусью 5 1157

Спорт
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В отличии от Литвы правительство Латвии отказывается закрывать границу с Беларусью

В повестке дня латвийского правительства в настоящее время нет вопроса о закрытии границы с Беларусью, сообщил LETA советник премьер-министра Эвики Силини Анна Удре.

Как уже сообщалось, в связи с тем, что на прошлой неделе в Литве было зарегистрировано увеличение числа контрабандных аэростатов, запущенных с территории Беларуси, что нарушило работу Вильнюсского аэропорта, правительство Литвы в среду решило закрыть границу с Беларусью до 30 ноября, установив исключения для отдельных категорий путешественников.

Согласно решению правительства, на месяц будут закрыты два последних пограничных пункта пропуска на литовско-белорусской границе. Оба этих пункта закрыты с вечера воскресенья, когда в Литву со стороны Беларуси вновь залетело большое количество контрабандных аэростатов.

В пункте пропуска Шальчининкай пересечение границы будет полностью прекращено, а в Медининкае движение ограничено — здесь смогут проходить только определённые категории путешественников.

Многочисленные исключения будут сделано для дипломатов, лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту, путешественников, следующих транзитом в российский эксклав Калининград и обратно, граждан Литвы и Европейского Союза и их семей, а также лиц, имеющих литовские виды на жительство и гуманитарные визы.

Движение в аэропорту Вильнюса из-за контрабандных аэростатов на прошлой неделе приостанавливалось четыре раза, а в октябре в целом — пять раз. В аэропорту Каунаса в ночь с пятницы на субботу также были временно остановлены взлёты и посадки самолётов.

#граница
Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    29-го октября

    Небо,получается,закрыть не могут,поэтому закрыли землю😀 Главное,что надо было что то закрыть...

  • АП
    Александр Петрушка
    29-го октября

    В чем прикол, нарушена работа аэропорта, в результате чего закрыли сухопутную границу? Кто-то может объяснить?

  • Мп
    Мимо проходил
    Александр Петрушка
    29-го октября

    Кошка бросила котят - это Путин виноват! Над Литвой аэростат - тоже Путин виноват! Ну и еще куплетов 500-600 можно дописать...

  • Д
    Добрый
    Александр Петрушка
    29-го октября

    Была парализована работа аэропорта Вильнюса.Убытки раз,масса неудобств была создана пассажирам.Правильно власти Литвы сделали. Пусть народ Беларуси спасибо скажет своему главному Председателю колхоза

  • З
    Злой
    Александр Петрушка
    29-го октября

    Это их голбая мечта, к который они шли 35 лет и не могли найти повода, какой-то повод высосали из пальца, скоро поводом будет перебежавший с России муравей, понятно, что граница закрыта навсегда, её литва уже не откроет, но кому из литвы (специально пишу с маленькой буквы название литвы) надо будет попасть в Беларуссию, спокойно это могут сделать через Польшу.

