Норвежский супруг белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, восьмикратный олимпийский чемпион Оле‑Эйнар Бьерндален заявил, что считает слишком мягким наказание французской биатлонистки Жюли Симон, у которой возникли проблемы с законом.

В конце октября суд Альбервиля приговорил Симон к трем месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 15 тысяч евро за кражу кредитной карты и мошенничество. Биатлонистка использовала не принадлежащую ей карту для покупок в интернет‑магазинах. Дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранила на месяц многократную чемпионку мира.

— Когда я впервые услышал об этом деле, оно мне показалось совершенно непонятным. Теперь же ее признали виновной по пяти пунктам, что еще более непонятно. Удивительно, что приговор оказался столь мягким, — приводит слова Бьерндалена TV2.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует в конце ноября в Эстерсунде. Симон — серебряный призер Олимпийских игр в смешанной эстафете, 10‑кратная чемпионка мира, обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира.