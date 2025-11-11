Женский дуэт сборной Латвии по санному спорту Марта Робежниеце / Кития Богданова в этом сезоне ставит перед собой цель добиться стабильности результатов, подчеркнула в беседе с агентством LETA в понедельник в Риге Богданова.

По словам Богдановой, летом дуэт Робежниеце / Богданова значительно прогрессировал.

«Мы хотим доказать, что можем стабильно проходить трассы. В прошлом году часто бывало так, что один заезд был очень хорошим, а второй — средним или даже слабым. Мы хотим, чтобы оба заезда были удачными, чтобы остаться довольными своими результатами. Это наша цель на сезон», — говорит Богданова.

«В этом году мы быстрее адаптируемся, быстрее понимаем и исправляем ошибки, и сами заезды становятся более похожими друг на друга», — добавляет она.

«Мы хотим стабильности в каждом старте. О медалях не думаем. Медали будут тогда, когда мы достаточно поработаем и преодолеем себя», — соглашается Робежниеце.

Она отмечает, что для достижения стабильности была проделана большая работа и в психологическом плане. Особое внимание уделялось как тому, чтобы оба заезда были одинаково хорошими, так и реакции на старте.

«Я лично работаю и над качеством сна, и над деталями, которые помогают сохранять стабильность и психологическую устойчивость. Чувствую себя хорошо», — говорит Робежниеце.

Она подчёркивает, что дуэт значительно продвинулся и в физической подготовке — это выражается как в стартовых рывках, так и в выполнении нормативов, а также в тренировках в зале, где спортсменки работают с всё большими весами.

Робежниеце отмечает тренера Даниэла Фогеля, который уделяет внимание психологическому комфорту дуэта, а также психолога Латвийской олимпийской команды (ЛОК) Гундегу Улме, которая сначала работала со спортсменками и в МСГ (Мурьянская спортивная гимназия).

Робежниеце подчёркивает пользу советов психолога, обсуждений качества сна, дыхательных и расслабляющих упражнений.

Из трасс, на которых предстоит выступать в этом сезоне, дуэт ещё не ездил по трём.

«Мы не катались на трассах в США — в Парк-Сити и Лейк-Плэсиде — и на трассе в Санкт-Морице в Швейцарии, где соревнования пройдут после Олимпийских игр», — говорит Робежниеце, добавляя, что и в прошлом сезоне было три трассы, где дуэт ещё не выступал.

«У нас будет около девяти заездов, чтобы понять, как ехать на этих трассах. Это будет сложно и для нас, и для тренеров — физически и психологически, так как смена часовых поясов, привычек, питания и культуры сильно влияет. К этому я готовлюсь вместе со своим психологом, — подчёркивает Робежниеце. - Нужно как можно быстрее понять характер новых трасс и ключевые участки».

«Мы особенно переживаем из-за трасс в США, потому что, например, Анда Упите говорила, что обе трассы в США сложные и отличаются от европейских», — подчёркивает Богданова.

Спортсменки не задумываются о том, являются ли они лучшим дуэтом в составе сборной Латвии.

По словам Богдановой, в команде царит дружеская атмосфера между женскими дуэтами, и спортсменки стараются поддерживать друг друга и не обращают внимания на то, какой из дуэтов в данный момент сильнее.

«Мы радуемся их успехам, они — нашим, и поддерживаем друг друга на трассе, если нужно, — говорит Богданова. - То, что нас считают первым дуэтом, скорее всего связано с тем, что у Упите новая напарница — Мадара Павлова, они ещё не выступали на соревнованиях, и их результаты пока трудно прогнозировать».

В конце октября и начале ноября сборная Латвии провела учебные сборы на трассе Олимпийских игр 2026 года в Кортине-д’Ампеццо.

«Нам очень понравилась трасса в Кортине. Первый заезд мы сделали с юниорского старта, и нам показалось, что это весело, как на каруселях. Когда начали стартовать с женского старта, стало немного труднее, но это приятная трасса, — рассказывает Богданова. - Эта трасса ощущается не очень быстрой, но в результатах видно, что скорость там хорошая».

«По вложенной работе трасса в Кортине — что-то среднее между Инсбруком и Оберхофом. Нужно работать, но в чётко определённых местах», — добавляет Робежниеце.

«После заезда я немного задыхаюсь — это значит, что работа проделана. Трасса сложная, но и трассу, и скорость можно прочувствовать. После заезда остаются очень приятные ощущения», — говорит она, добавляя, что больше всего её волнует, как в следующий раз, когда латвийские саночники вновь окажутся в Кортине, изменятся профиль трассы, её подготовка и погодные условия, влияющие на лёд.

В этом сезоне Кубка мира (КМ) запланировано девять этапов. Сезон КМ начнётся в начале декабря на трассе в Иглсе (Австрия), затем два этапа пройдут в США — в Парк-Сити и Лейк-Плэсиде, а под Новый год состоится этап в Сигулде. После пятого этапа в начале января завершится олимпийская квалификация, а на первом из двух этапов на ещё одной немецкой трассе — в Оберхофе — будут разыграны медали чемпионата Европы. В начале февраля спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх в Милане — Кортине-д’Ампеццо.