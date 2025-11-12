Легендарный сербский теннисист Новак Джокович выразил желание, чтобы его запомнили как личность, способную вызывать эмоциональный отклик у людей.

«Доктор Джим Лоэр, один из величайших спортивных психологов и наставник чемпионов, задал мне важный вопрос:

«Что бы вы хотели видеть на своём надгробии?» Этот вопрос заставил меня задуматься о том, каким я хочу, чтобы меня запомнили. Ответ на него «Человек, который тронул сердца людей», — поделился Джокович в ролике на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.

38-летний спортсмен Новак Джокович является обладателем 24 титулов чемпиона турниров «Большого шлема».