Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, договоренность между сторонами уже достигнута. В среду, 12 ноября, 60-летний специалист вылетит в Доху, чтобы подписать контракт с катарским клубом.

Последним местом работы Манчини была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года. До этого специалист тренировал национальную команду Италии, приведя ее к победе на чемпионате Европы.