Экс-наставник сборной Италии возглавит саудовский «Аль-Садд» 0 70

Спорт
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экс-наставник сборной Италии возглавит саудовский «Аль-Садд»

Итальянский специалист Роберто Манчини станет новым главным тренером «Аль-Садда».

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, договоренность между сторонами уже достигнута. В среду, 12 ноября, 60-летний специалист вылетит в Доху, чтобы подписать контракт с катарским клубом.

Последним местом работы Манчини была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года. До этого специалист тренировал национальную команду Италии, приведя ее к победе на чемпионате Европы.

#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
