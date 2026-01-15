Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Белом Доме считают справедливой нефтяную цену в 50 долларов за баррель 0 123

Бизнес
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Углеводородные мощности при Мадуро во многом устарели.

Углеводородные мощности при Мадуро во многом устарели.

США рассматривают возможность создания совместных предприятий американскими компаниями и PDVSA.

Президент США Дональд Трамп и его администрация планируют установить контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, чтобы в конечном счете снизить цены на нефть до отметки в $50 за баррель, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, план, который разрабатывает американская администрация, предусматривает, что США будут контролировать большую часть добычи и реализации нефти PDVSA, это будет означать, что Вашингтон сможет управлять добычей большей части нефтяных резервов в Западном полушарии. В числе прочего США рассматривают возможность создания совместных предприятий американскими компаниями и PDVSA.

Этот план, указывает издание, может помочь президенту США достичь политической цели по снижению цен на нефть до $50 за баррель, что в свою очередь снизит цены на энергоносители для американских потребителей. Помимо этого, Трамп и его администрация намерены вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай, говорится в публикации.

Вместе с тем, отмечает газета, если цена на нефть упадет ниже $50 за баррель, то ее добыча перестанет быть прибыльной для многих нефтяных компаний, такой уровень цен также может уничтожить в США добычу сланцевой нефти.

В начале 2000-х годов на территории Венесуэлы ежегодно добывалось около 30 млрд м3 газа (в основном попутного нефтяного). За 2020 год было добыто 18 млрд м3.

Номинальная производительность НПЗ госкомпании составляла 2,275 млн баррелей в сутки, однако реальный уровень производства нефтепродуктов был намного ниже — 339 тыс. баррелей в сутки.

Читайте нас также:
#США #нефть #Дональд Трамп #Венесуэла #экономика #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Печатание виртуальных денюжек требует многого электричества. Иконка видео
Изображение к статье: Как найти работу за рубежом с бесплатным жильём: лучшие ресурсы и платформы
Изображение к статье: Поставки российской нефти по морю рухнули
Изображение к статье: Национальные особенности торговли в супермаркетах: почему в Латвии продукты дороже, чем в Германии? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео