Президент США Дональд Трамп и его администрация планируют установить контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, чтобы в конечном счете снизить цены на нефть до отметки в $50 за баррель, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, план, который разрабатывает американская администрация, предусматривает, что США будут контролировать большую часть добычи и реализации нефти PDVSA, это будет означать, что Вашингтон сможет управлять добычей большей части нефтяных резервов в Западном полушарии. В числе прочего США рассматривают возможность создания совместных предприятий американскими компаниями и PDVSA.

Этот план, указывает издание, может помочь президенту США достичь политической цели по снижению цен на нефть до $50 за баррель, что в свою очередь снизит цены на энергоносители для американских потребителей. Помимо этого, Трамп и его администрация намерены вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай, говорится в публикации.

Вместе с тем, отмечает газета, если цена на нефть упадет ниже $50 за баррель, то ее добыча перестанет быть прибыльной для многих нефтяных компаний, такой уровень цен также может уничтожить в США добычу сланцевой нефти.

В начале 2000-х годов на территории Венесуэлы ежегодно добывалось около 30 млрд м3 газа (в основном попутного нефтяного). За 2020 год было добыто 18 млрд м3.

Номинальная производительность НПЗ госкомпании составляла 2,275 млн баррелей в сутки, однако реальный уровень производства нефтепродуктов был намного ниже — 339 тыс. баррелей в сутки.