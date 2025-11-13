Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попал в список самых быстрых игроков топ-5 европейских лиг, в одном из матчей набрав скорость в 34,5 км/ч.
Об этом сообщает TransferRoom и Gradient Sports в совместном исследовании.
Первое же место занял защитник испанского «Райо Вальекано» Андрей Рациу (34,7 км/ч).
Список топ-10 самых быстрых игроков:
Андрей Рациу («Райо Вальекано») – 34,7 км/ч.
Рауль Белланова («Интер») – 34,6 км/ч.
Педру Нету («Челси») – 34,6 км/ч.
Джексон Тчатчуа («Вулверхэмптон») – 34,5 км/ч.
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 34,5 км/ч.
Матиас Фернандес («Лилль») – 34,4 км/ч.
Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – 34,4 км/ч.
Янкуба Минте («Брайтон») – 34,2 км/ч.
Энтони Гордон («Ньюкасл») – 34,2 км/ч.
Хави Руэда («Сельта») – 33,9 км/ч.
