Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде, который не делится подробностями личной жизни, оказался в центре внимания из-за возможного романа с украинской моделью Юлианой Ясимовой.

По информации издания L’attaquant.com, футболист познакомился с украинкой в 2021 году, и с тех пор пара якобы поддерживает отношения.

Ясимова — известная модель, родившаяся в Киеве, участвовала в мировых показах и сотрудничала с ведущими брендами моды. Утверждается, что пара поженилась тайно, однако официально это не объявлено.

Отметим, что в четверг, 13 ноября, сборная Франции примет команду Украины в матче отбора на ЧМ-2026.