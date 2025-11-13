УЕФА на официальном сайте опубликовал основные положения расписания чемпионата Европы 2028 года, который пройдет в Великобритании и Ирландии.

Турнир стартует 9 июня 2028 года на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе матчем группы «А».

Восемь из девяти стадионов Евро, кроме «Уэмбли», примут матчи 1/8 финала, а четвертьфиналы пройдут на территории всех четырех ассоциаций-организаторов: «Дублин Арена» (Ирландия), «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия), Национальный стадион Уэльса в Кардиффе и стадион «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Матчи заключительной недели пройдут на «Уэмбли» в Лондоне. Полуфиналы запланированы на 4 и 5 июля, финал состоится 9 июля.