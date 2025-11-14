Нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси, по информации NDTV Profit, получит до $ 107 тысяч за каждую встречу с фанатами в рамках тура по Индии, запланированного на 13-15 декабря 2025 года.

Лионель Месси посетит три индийских города: Калькутту, Мумбаи и Дели. Для тех, кто хочет встретиться с мировой звездой футбола, разработаны специальные турпакеты, стоимость которых зависит от количества участников.

Например, один фанат заплатит за встречу $11 тыс., семья из четырёх человек — $28 тыс., а группа из десяти болельщиков — $107 тыс.

В стоимость услуг входит организация встречи с Месси, возможность проведения профессиональной фотосессии, футболка национальной сборной Аргентины с автографом футболиста, а также ужин.