Аналитическая система Opta провела десять тысяч симуляций, чтобы определить команду, которая станет победителем английской премьер-лиги по итогам сезона-2025/26.

Суперкомпьютер считает, что обладателем титула станет лондонский «Арсенал» под руководством главного тренера Микеля Артеты, который наберет 80 баллов.

Ожидается, что на втором месте разместится «Манчестер Сити», а чемпион прошлого сезона «Ливерпуль» станет третьим.

По прогнозам, в пятерке окажутся «Челси» и «Астон Вилла».