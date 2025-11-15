Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стали известны 30 из 48 участников ЧМ‑2026 по футболу 0 303

Спорт
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стали известны 30 из 48 участников ЧМ‑2026 по футболу

Вчера сборная Хорватии пополнила число команд, гарантировавших себе участие в финальной части чемпионата мира 2026 года.

В пятницу хорваты победили команду Фарерских островов со счетом 3:1 и досрочно финишировали на первом месте в группе L европейского отбора.

На данный момент известны 30 из 48 участников ЧМ‑2026. Напомним, что США, Канада и Мексика допущены автоматически как хозяева турнира.

Успрешно прошли отбор Хорватия, Англия, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо‑Верде, ЮАР, Сенегал, Кот‑д’Ивуар, Катар и Саудовская Аравия.

Чемпионат мира‑2026 состоится в США, Канаде и Мексике 11 июня — 19 июля. Впервые в истории в финальной части мирового первенства сыграют 48 команд.

Читайте нас также:
#футбол #США #спорт #чемпионат мира #Канада #мексика #хорватия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бывший игрок «Ливерпуля» Садио Мане: всем казалось, что у нас с Салахом конфликт, что у нас вражда
Изображение к статье: Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему считает Эрлинга Холанда инопланетянином
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова уверенно вышли в финал чемпионата мира
Изображение к статье: Латвийские бобслеисты стартуют в первом этапе Кубка мира в Кортине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео