Вчера сборная Хорватии пополнила число команд, гарантировавших себе участие в финальной части чемпионата мира 2026 года.

В пятницу хорваты победили команду Фарерских островов со счетом 3:1 и досрочно финишировали на первом месте в группе L европейского отбора.

На данный момент известны 30 из 48 участников ЧМ‑2026. Напомним, что США, Канада и Мексика допущены автоматически как хозяева турнира.

Успрешно прошли отбор Хорватия, Англия, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо‑Верде, ЮАР, Сенегал, Кот‑д’Ивуар, Катар и Саудовская Аравия.

Чемпионат мира‑2026 состоится в США, Канаде и Мексике 11 июня — 19 июля. Впервые в истории в финальной части мирового первенства сыграют 48 команд.