Лыжные трассы Латвии готовятся к зимнему сезону, но запуск зависит от устойчивых морозов. После трудной прошлой зимы операторы обновили оборудование и надеются на более стабильную погоду и финансовую отдачу.

Несколько представителей лыжных трасс сообщили агентству LETA, что рассчитывают начать сезон, когда погода станет стабильнее. Представители Ozolkalns указали, что прогноз пока недостаточно стабилен и обещанный мороз слишком слаб, чтобы начать производство снега. Для запуска снеговых пушек нужна стабильная температура не выше минус 4 градусов в течение пяти суток.

Одна снежная пушка при температуре минус 1 градус может произвести около пяти кубометров снега в час, а при минус 12 — около 100 кубометров. Меньший мороз — меньше снега, добавили представители Kamparkalns.

Представители Briežkalns отметили, что в ближайшее время проверят и протестируют оборудование, чтобы убедиться в его состоянии и готовности к новому сезону.

Отвечая на вопрос о прошлом зимнем сезоне, представители Žagarkalns указали, что сезон был короче, чем в другие годы. Периоды холода были короткими, поэтому предыдущая зима была финансово невыгодной. Несмотря на это, Žagarkalns продолжит работу.

Представители Ozolkalns также отметили, что после прошлой зимы было нелегко найти средства и мотивацию продолжать работу, но предприятию удалось собрать ресурсы и силы. При этом негативные последствия отрицательного баланса все еще ощущаются.

Летом на объекте обновили электросистемы подъемников и насосные станции. С поддержкой Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) был реализован проект детализации, в рамках которого создана система покупки билетов на подъемник в электронной среде и адаптирована система ворот для автоматического контроля билетов и времени, проведенного на склоне. Это позволит экономить на расходах на контролеров.

Kamparkalns находится в Курземе, поэтому климат там немного теплее, чем в других регионах. В феврале, когда погода была благоприятнее, снег напылили и на трассу, и на склон, поэтому сезон был короче примерно на месяц. Представители Kamparkalns отметили, что прошлая зима была «зимой выживания», но неполного месяца работы хватило, чтобы не уйти в минус.

Представители Briežkalns добавили, что прошедший сезон был суровым в плане погодных условий, но склон расположен в Видземе, и пара градусов разницы между рижскими и курземскими склонами сыграли большую роль. Briežkalns провел полноценный сезон с одной небольшой паузой.